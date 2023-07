Aktuell Land

Zuckerhersteller: Nach Kartellstrafe zur nächsten Instanz

Nach zwei Pilotverfahren am Landgericht Mannheim zum sogenannten Zuckerkartell gehen die zu Millionenstrafen verurteilten Unternehmen in Berufung. "Hintergrund sind zahlreiche ungeklärte Aspekte", teilte eine Sprecherin von Pfeifer & Langen (Diamant-Zucker) am Montag in Köln mit. Insbesondere hätten ökonomische Analysen auf Basis eigener Daten keinen Schaden ergeben. "Dies steht im Einklang mit Entscheidungen anderer Gerichte, die Klagen mangels kartellbedingten Schadens abgewiesen haben."