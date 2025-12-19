Zoo: Deutschlands ältester Löwe in Heidelberg eingeschläfert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der nach Angaben des Zoos Heidelberg älteste Löwe Deutschlands ist mit 20 Jahren eingeschläfert worden. Der Berberlöwe Chalid hatte in den vergangenen Wochen stark abgenommen, sich zurückgezogen und zuletzt das Fressen ganz eingestellt, wie es in einer Mitteilung des Zoos hieß.

Eine Untersuchung in Narkose habe eine schwere Niereninsuffizienz ergeben, die nicht heilbar gewesen sei, daher habe sich das Zoo-Team entschieden, das Tier am Donnerstag zu »erlösen«. Chalid wurde den Angaben zufolge 2005 in England geboren, kam 2010 nach Hannover und lebte seit 2016 in Heidelberg, wo er 2019 die neue Löwenanlage bezog.

Mit seiner 17 Jahre alten Partnerin Binta hatte er acht Jungtiere und wurde zum mehrfachen Groß-, Ur- und Ururgroßvater, wie der Zoo weiter mitteilte. Pfleger beschrieben ihn demnach als sehr sozialen Löwen, der sich geduldig an der Aufzucht seines Nachwuchses beteiligte. Binta und Sohn Nouri sollen vorerst weiter in Heidelberg bleiben, über Nouris mögliche Rolle als Zuchtlöwe soll später entschieden werden.