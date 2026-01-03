Zollernalbkreis: Wenn das Feuerwehrhaus Feuer fängt – Verletzte bei Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROSENFELD-BRITTHEIM. Bei einem nächtlichen Brand in einem Feuerwehrhaus im Rosenfelder Ortsteil Brittheim im Zollernalbkreis ist ein 22-jähriger Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Vier weitere Einsatzkräfte erlitten bei dem Feuer leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird demnach auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Vorausgegangen war eine private Veranstaltung der Kameraden in dem Feuerwehrhaus in Brittheim. Gegen 1 Uhr nachts war nur noch ein 22-jähriger Feuerwehrmann vor Ort. Er entdeckte den Brand im Aufenthaltsraum des kommunalen Gebäudes und alarmierte die Rettung. Die Einsatzkräfte trafen ihn kurze Zeit später schwer verletzt vor dem Haus an. Er kam mit Verletzungen im Gesicht und an der Hand in eine Klinik.

Raum brennt völlig aus – Feuerwehr weiter einsatzbereit

Bei den Löscharbeiten erlitten vier weitere Feuerwehrkräfte leichte Verletzungen und begaben sich ebenfalls vorsorglich in eine Klinik. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen sowie 17 Rettungskräfte mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Aufenthaltsraum des Feuerwehrhauses brannte den Angaben zufolge vollständig aus. Fahrzeughalle und Umkleiden blieben aber verschont. Die Freiwillige Feuerwehr in dem Ort sei weiterhin einsatzbereit, so die Polizei. (dpa)