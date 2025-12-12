Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zoll findet rund 34 Kilogramm Marihuana in Reisebus aus Spanien

Bei der Kontrolle eines Reisebusses aus Spanien findet der Zoll kiloweise Drogen. Dessen mutmaßlicher Besitzer kommt in U-Haft.

Zoll
Der mutmaßliche Drogenschmuggler kam nach der Kontrolle in Weil am Rhein in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Der mutmaßliche Drogenschmuggler kam nach der Kontrolle in Weil am Rhein in U-Haft. (Symbolbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Ein 27-Jähriger soll rund 34 Kilogramm Marihuana in Koffern nach Deutschland geschmuggelt haben. Beamte des Zolls fanden die Drogen bei der Kontrolle eines Reisebusses am Grenzübergang Weil am Rhein, wie das Hauptzollamt Lörrach mitteilte. Der 27-Jährige kam den Angaben nach in Untersuchungshaft.

Laut Zoll befand sich der Bus Anfang November auf dem Weg von Barcelona nach Prag. Bei der Kontrolle hätten sich Hinweise auf verbotene Substanzen in zwei Gepäckstücken ergeben. Darin fanden die Beamten schließlich 30 vakuumierte Päckchen mit Marihuana. Gegen den 27-Jährigen wurde demnach ein Strafverfahren wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

