Gegen den Schweizer sei ein sogenanntes Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 13.000 Euro erhoben worden. Der 81-Jährige habe angeben, vergessen zu haben, den Koffer mit den Zertifikaten vor seiner Reise aus dem Auto zu nehmen. Den Zollbeamten war der Mann bei einer Kontrolle am Zollamt Konstanz an der Autobahn aufgefallen.