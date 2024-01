Aktuell Land

Zivilcourage nach Bluttat an Schule: Vater wird geehrt

Ein Vater, der sich unter Einsatz seines Lebens in einer Offenburger Schule einem bewaffneten Schüler entgegenstellte, wird mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde dem 47-jährigen Sabah Tamer Ayoub die Medaille an diesem Sonntag (14. Januar) in Offenburg persönlich überreichen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.