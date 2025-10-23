Zimmerbrand: 66-jähriger Bewohner tot

Ein Bewohner einer anderen Wohnung konnte bei dem Brand unverletzt aus dem Haus gerettet werden. (Symbolbild)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Althütte (Rems-Murr-Kreis) haben Einsatzkräfte einen Toten gefunden. Es handle sich um den 66-jährigen Inhaber der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, teilte die Feuerwehr mit. Ein Nachbar konnte unverletzt aus dem Haus gerettet werden.

Der Brand mit starker Rauchentwicklung war am Donnerstagabend ausgebrochen, wie es hieß. Der tote Bewohner wurde entdeckt, nachdem die Flammen gelöscht waren. Zwei weitere Wohnungen in dem Haus wurden ebenfalls stark verraucht und sind derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.