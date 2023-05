Aktuell Land

Ziegen klettern auf Polizeiauto

Zwei Ziegen sind in Schopfheim (Landkreis Lörrach) auf ein Polizeiauto geklettert. Zeugen hatten insgesamt drei Tiere beobachtet, wie sie an einem Tennisplatz Autos bestiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten erklommen sie auch das Einsatzfahrzeug.