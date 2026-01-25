Zeugen: Betrunkener fährt gezielt auf Fußgänger in Geislingen/Steige zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 25-Jähriger soll in Geislingen an der Steige mit einem Auto gezielt auf einen Fußgänger zugefahren sein. Der Mann konnte sich laut Zeugen am Samstag nur durch einen Sprung zur Seite retten, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Stromverteilerkasten, der völlig zerstört wurde, und beschädigte auch eine Hauswand.

Anschließend flüchtete der Fahrer laut Mitteilung mit dem Wagen. Die Polizei konnte das Fahrzeug wenig später finden und den Fahrer identifizieren. Er hatte demnach keinen Führerschein, war betrunken und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Der Fußgänger war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort.