Zentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt am Flughafen

Am Flughafen Stuttgart soll ein Zentrum für die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen entstehen. Bis Ende 2024 sei ein neuer Hangar mit Testständen, Werkstätten, Labors und weiteren Arbeitsplätzen geplant, teilten der Flughafen und das federführende Unternehmen H2Fly am Montag mit. Das Start-up will 2025 eine 40-sitzige mit Wasserstoff betriebene Maschine in die Luft bringen.