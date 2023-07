Aktuell Land

Zeltlager mit 250 Teilnehmenden wegen Starkregen evakuiert

Ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr mit rund 250 Jugendlichen und Betreuern ist in Rastatt wegen starker Regenfälle evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, stand das Wasser in der Nacht zum Sonntag rund 15 Zentimeter hoch in den Zelten.