Zeitplan für Bahnmodernisierung: Baustellen im Südwesten

Um die Bahn auf Pünktlichkeit zu trimmen und das veraltete Netz zu modernisieren, sollen viele wichtige Abschnitte im Streckennetz bis 2030 saniert werden. Nach dem Zeitplan, den die Bahn und ihr Eigentümer Bund nun vorgelegt haben, ist in Baden-Württemberg erst in einigen Jahren echte Geduld gefragt. Dann stehen Vollsperrungen, Ersatzverkehre und Umleitungen an. Vorher kommen andere vielbefahrene Verbindungen dran, wie das am Freitag präsentierte Konzept zeigt. Verkehrsminister Volker Wissing sagte, nach der Finanzierungszusage erwarte er nun von der Bahn, dass sie die Sanierung »in der gebotenen Eile« umsetze.

Die Liste enthält insgesamt 40 hochbelastete Strecken, die mit Milliardenaufwand bis einschließlich 2030 grundlegend saniert werden sollen. Am Ende soll nach der Generalsanierung von 4000 Kilometern Schiene ein rund 9000 Kilometer umfassendes »Hochleistungsnetz« stehen. Insgesamt umfasst das Netz der Bahn rund 34.000 Kilometer.

Bereits im kommenden Jahr wird wie bekannt die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim, die Riedbahn, für die geplante Generalsanierung fünf Monate lang gesperrt. Die Arbeiten sollen am 15. Juli beginnen und zu Weihnachten 2024 beendet sein. Fern- und Güterzüge werden in dieser Zeit teils weiträumig umgeleitet. Busse sollen bis zu 200 Nahverkehrszüge am Tag ersetzen. Der Abschnitt mit seinen täglich rund 300 Zügen ist für das gesamte Netz wichtig. Nach der Generalsanierung soll er bis ins kommende Jahrzehnt von größeren Baumaßnahmen verschont bleiben, verspricht die Bahn.

Die Strecke von Frankfurt nach Heidelberg steht für das erste Halbjahr 2027 auf dem Zeitplan. Im zweiten Halbjahr 2029 trifft es die im Vergleich zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ältere Verbindung zwischen Stuttgart und Ulm. Ein Jahr später, in der zweiten Jahreshälfte 2030, sollen die Strecke von Ulm nach Augsburg und die auch für den Güterverkehr wichtige Verbindung zwischen Mannheim und Karlsruhe generalüberholt werden.

