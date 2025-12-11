Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Zehntausende Euro wert - Betrüger nehmen Seniorin Münzen ab

Betrüger geben sich gegenüber einer Seniorin in Langenargen als Polizisten aus - die ihnen unter Druck wertvolle Gold- und Sammlermünzen aushändigt. Wie der Betrug auffiel.

Eine Seniorin wurde um wertvolle Goldmünzen betrogen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Eine Seniorin wurde um wertvolle Goldmünzen betrogen. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Eine Seniorin ist in Langenargen (Bodenseekreis) von Tätern, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, um Gold- und Sammlermünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen worden. Sie hatten ihr am Telefon vorgespielt, ihre Schwiegertochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und könne nur durch Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe vermeiden, wie die Polizei mitteilte.

Unter Druck habe die Frau schließlich eingewilligt und einem Abholer am Dienstag ihre Wertsachen übergeben, die auf einen fünf- bis sechsstelligen Betrag geschätzt werden. Erst am Folgetag habe die Seniorin den Betrug bemerkt, als sie ihren Sohn kontaktiert habe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

