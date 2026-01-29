Zehntausende Euro Schaden durch brennende Handtücher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kerzen, Handtücher und unachtsame Bewohner haben in einer Wohnung in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) einen Schaden von mehreren zehntausend Euro verursacht. Die Handtücher fingen im Bad durch brennende Kerzen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner bemerkten den Rauch, flohen aus dem Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer konnte gelöscht werden, allerdings ist die Wohnung nach dem Brand am Mittwoch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.