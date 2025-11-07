Zehntausende Bürger in Stutensee und Büchenau sollen Trinkwasser abkochen

Wegen des Verdachts auf Kontaminierung durch Bakterien sollen Zehntausende Bürger im Landkreis Karlsruhe ihr Leitungswasser abkochen. Betroffen seien die Orte Stutensee und der Bruchsaler Stadtteil Büchenau. Das Leitungswasser könne E.-coli-Bakterien enthalten, teilte die Stadtverwaltung von Stutensee am Mittag mit. Diese gelten als Verursacher von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Der Verdacht folgte auf eine Routine-Untersuchung.
Vorsorglich soll das Wasser auch gechlort werden. Eine Entwarnung könne voraussichtlich erst nach dem Wochenende gegeben werden. Dazu seien weitere Wasserproben vonnöten. In Stutensee leben rund 25.300, in Bruchsal-Büchenau etwa 2.700 Menschen.
© dpa-infocom, dpa:251107-930-263766/1