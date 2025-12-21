Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer ist Sportler des Jahres

Bitte aktivieren Sie Javascript

Leichtathlet Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres. Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahl vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch. Neugebauer kam bei der Wahl auf 2.343 Punkte und wurde bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt.

Ein Jahr nach Olympia-Silber in Paris krönte Neugebauer seine bisherige Sportlerkarriere mit der WM-Goldmedaille in Tokio. Er tritt damit in die Fußstapfen von Niklas Kaul, der 2019 ebenfalls WM-Gold gewann und ein paar Monate später zum Sportler des Jahres gewählt wurde.

Schwimmer Wellbrock gewann bei der Schwimm-WM in Singapur vier Goldmedaillen im Freiwasser und kam bei der Wahl auf 1.377 Punkte. Radprofi Lipowitz, der die Tour de France hinter Tadej Pogacar aus Slowenien und Dänemarks Jonas Vingegaard auf Platz drei beendete, wurde bei dem Voting Dritter. Mit 1.140 Punkten lag er deutlich vor Schwimmer Lukas Märtens (786) und dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger (669).