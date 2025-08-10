Zehn Tonnen schwerer Mähdrescher crasht Gartenparty in Bad Überkingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mähdrescher ist bei einer Gartenparty im Osten Baden-Württembergs durch das Gebüsch gebrochen. Die zehn Tonnen schwere Maschine war mehrere hundert Meter entfernt auf einem Feld abgestellt worden und sei ohne Fahrer losgerollt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Bad Überkingen (Kreis Göppingen) am Samstagabend niemand. Auch das Haus blieb den Angaben zufolge unversehrt. Der Mähdrescher hatte sich demnach im Gebüsch verkantet und blieb nach rund zwei Metern Fahrt im Garten stehen.

Laut Polizei haben Feuerwehr und Technisches Hilfswerk die Maschine gegen ein weiteres Wegrollen gesichert. »Ob die Party nach dem Zwischenfall weiterging, ist der Polizei nicht bekannt«, hieß es in der Mitteilung. Warum der Mähdrescher alleine losfuhr, war zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.