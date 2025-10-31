Zehn Taten? Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach mehreren Einbrüchen in Geschäfte und Restaurants in Reutlingen und Tübingen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 28 Jahre alte Mann sei durch die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung habe man Beweismittel gefunden.

Der vorbestrafte Mann habe zehn Einbrüche gestanden, bei denen er laut Ermittlern Bargeld und mobile Endgeräte im Wert von etwa 8.000 Euro geklaut hatte. Laut Polizei soll der Mann Fenster aufgehebelt oder Glasschiebetüren aufgedrückt haben, um sich Zugang zu den Geschäften zu verschaffen. Der Mann sei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft.