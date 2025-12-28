Zehn Ruderer nach Unfall auf dem Rhein im eiskalten Wasser

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit zwei Ruderbooten auf dem Rhein bei Mannheim sind zehn Menschen ins kalte Wasser gestürzt. Bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad erlitten die Ruderer Unterkühlungen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Betroffenen bereits an Land retten können. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei brachten sie mit Booten zum nahegelegenen Strandbad, wo der Rettungsdienst wartete. Alle zehn Personen wurden wegen Unterkühlung zur weiteren Untersuchung in Kliniken gebracht.

Die Ruderboote werden derzeit gesucht. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Auch auf rheinland-pfälzischer Rheinseite waren Rettungskräfte an dem Einsatz beteiligt.