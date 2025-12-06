Zehn Millionen aus Eurojackpot gehen nach Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zehn Millionen Euro hat ein Glückspilz aus Baden-Württemberg im Eurojackpot gewonnen. Der Spieler oder die Spielerin habe europaweit als einzige Person alle sieben Zahlen richtig getippt, wie Westlotto mitteilte. Die fünf richtigen Gewinnzahlen bei der Ziehung am Freitag waren demnach 1, 4, 18, 22 und 24, die beiden Eurozahlen lauteten 6 und 10.

Über jeweils knapp 570.000 Euro dürfen sich drei Spieler aus Schleswig-Holstein, Sachsen und Finnland freuen. Ihnen fehlte nur eine Eurozahl zum Hauptgewinn.

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine europaweit gespielte Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren Ländern gespielt wird. Spieler tippen zunächst fünf Zahlen aus 50 und zusätzlich die Eurozahlen, also zwei aus 12. Die Chance auf fünf richtige Gewinnzahlen und zwei richtige Eurozahlen liegt bei 1 zu 140 Millionen.