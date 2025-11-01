Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Zehn Menschen auf Halloween-Party zusammengebrochen

Zehn Partygäste müssen in Stuttgart ärztlich versorgt werden. Doch was führte zu dem rätselhaften Vorfall in der Halloween-Nacht? Die Polizei ermittelt.

Rettungswagen im Einsatz - Symbolbild
Sanitäter versorgten die Verletzten auf der Party. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/DPA
Sanitäter versorgten die Verletzten auf der Party. (Symbolbild)
Foto: Nicolas Armer/DPA

Zehn Menschen sind auf einer Halloween-Party in Stuttgart plötzlich zusammengebrochen. Die Feiernden seien ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. »Es wird in alle Richtungen ermittelt«, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die »Bild« berichtet. Ob möglicherweise K.-o.-Tropfen eine Rolle gespielt haben könnten, dazu wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.

© dpa-infocom, dpa:251101-930-236510/1