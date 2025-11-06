Zehn Kilometer Stau auf A5 wegen brennendem Lastwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines brennenden Lastwagens hat sich auf der Autobahn 5 bei Malsch im Kreis Karlsruhe ein kilometerlanger Stau gebildet. Die mittlere und rechte Spur der Fahrbahn Richtung Norden war am Nachmittag gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies hatte laut ADAC einen Stau von zehn Kilometern und eine Verzögerung von etwa einer Stunde zur Folge. Die Fahrbahn Richtung Süden war von dem Einsatz nicht betroffen.

Ein Lastwagenfahrer hatte das ausbrechende Feuer an seinem Lkw bemerkt und sein Gefährt an einer Einbuchtung auf dem Standstreifen angehalten. Dort löste der 62-Jährige per Hand seine Zugmaschine von dem brennenden Anhänger, noch bevor dieser vollständig ausbrannte. Der Anhänger war mit mehreren Tonnen Altpapier beladen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden ist bislang noch unklar. Derzeit vermutet die Polizei einen technischen Defekt im Bereich eines Hinterreifens des Anhängers als Ursache für das Feuer.