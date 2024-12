Zahlreiche Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Auf einer Bundesstraße in Bad Waldsee ist es zu einem schweren Unfall gekommen (Symbolbild)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 30 in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) sind neun Menschen verletzt worden. Ein Fahrer gilt nach ersten Erkenntnissen als schwerstverletzt, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.

Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, dort stieß sein Wagen mit einem anderen Auto zusammen. Ein Mitfahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde leicht verletzt.

In dem anderen Auto fuhren sieben Menschen mit. Sechs von ihnen wurden leicht verletzt, ein Mensch schwer. Die Straße war am frühen Abend gesperrt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 55.000 Euro.