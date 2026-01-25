Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Starker Schneefall hat am Abend auf den Straßen in Baden-Württemberg viele Unfälle verursacht. Auf der Autobahn 8 am Nordrand der Schwäbischen Alb nahe Aichelberg mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Streufahrzeuge und das Technische Hilfswerk seien im Einsatz.

Vor allem Blechschäden

Auch anderswo im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Einsätze. »Unfälle über Unfälle über Unfälle«, sagte ein Polizeisprecher. Die Präsidien in Ludwigsburg, Reutlingen und Heilbronn berichteten ebenfalls von vermehrten Einsätzen wegen der Witterung.

Bei den Unfällen gab es nach ersten Erkenntnissen einige wenige Leichtverletzte und vor allem Sachschäden. »Das wird über Nacht noch anwachsen«, sagte ein Sprecher in Heilbronn. In Reutlingen sagte der Polizeisprecher: »Noch ist es händelbar.«

Bestimmte Regionen betroffen

Betroffen war zunächst vor allem der Nordosten und Osten in Baden-Württemberg sowie die Region um Stuttgart. Lastwagen etwa wurde wegen des Wetters empfohlen, das Autobahnkreuz Weinsberg bei Heilbronn (A6/A81) zu umfahren.

In Baden und in der Region um Ravensburg meldeten die Polizeipräsidien hingegen am Abend Plusgrade und keine vergleichbaren Vorkommnisse.