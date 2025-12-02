Zagadou fehlt VfB bis 2026 - Undav im Pokal in der Startelf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Verteidiger Dan-Axel Zagadou wird in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, kann aber trotz seiner erneuten Verletzung auf eine Zukunft beim VfB Stuttgart hoffen. Zu gegebener Zeit und mit Ruhe werde sich der Verein mit Zagadou und dessen Berater hinsetzen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über eine mögliche Vertragsverlängerung. "Jetzt geht es für ihn erst einmal darum, gesund zu werden. Es tut weh. Insbesondere für Daxo ist es natürlich brutal. Aber man muss positiv denken.

VfB mit personellen Fragezeichen

Zagadou wird damit wegen seiner schweren Oberschenkelverletzung nicht nur im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch beim VfL Bochum (18.00 Uhr/ARD und Sky), sondern auch in den weiteren vier verbleibenden Pflichtspielen des Jahres fehlen. Die Blessur sei losgelöst von seinen Knieverletzungen, die in der Vergangenheit schon mehrfach zu langen Zwangspausen von Zagadou geführten hatten, sagte Hoeneß. Der Vertrag von Zagadou läuft in diesem Sommer aus.

Auch sein Abwehrkollege Luca Jaquez wird wegen einer Muskelverletzung erst im nächsten Jahr wieder spielen können. Ob die angeschlagenen Chris Führich (muskuläre Probleme) und Tiago Tomás (Oberschenkelprellung) in Bochum zum Einsatz kommen können, ist offen.

Torjäger Deniz Undav, der beim 1:2 in Hamburg am Sonntag von der Bank kam, gab Hoeneß für das K.o.-Spiel ebenso eine Startelfgarantie wie Ersatztorhüter Fabian Bredlow.