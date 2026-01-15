Youtube-Star Sally verliebt: »Ich habe mein Herz geöffnet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Back-Youtuberin Sally Özcan ist wieder in einer festen Beziehung. »Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen«, schreibt die 37-Jährige auf Instagram. »Er ist unbeschreiblich verständnisvoll, liebevoll, respektiert meine Arbeit und mich und für mich einfach auch so wichtig: Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn.«

Ihr Partner sei ein Jahr jünger als sie und habe noch keine eigenen Kinder, erzählt sie auf Youtube. Er sei bodenständig und habe einen sehr guten Job. Özcan lebt, wie sie erzählt, seit mehr als zwei Jahren getrennt von ihrem Ehemann. Sie habe nicht gedacht, dass sie noch einmal einen Partner fürs Leben finden würde, sagt Özcan. Dating-Plattformen seien für sie keine Option gewesen, weil sie in der Öffentlichkeit stehe.

»Es hat sofort funktioniert«

Ihren neuen Partner habe sie privat kennengelernt. »Es hat sofort funktioniert, das hat mich total erschrocken irgendwie«, sagt sie. Sie habe nicht mehr so naiv und blauäugig in eine neue Beziehung starten wollen. »Ich habe gedacht, das ist einfach zu gut, als dass es wahr ist.« Sie habe den Fehler im System gesucht - aber keinen gefunden.

Die Beziehung besteht demnach schon länger. Wie die Influencerin erzählt, hätten ihre Töchter ihrem neuen Partner schon Karten zum Vatertag geschrieben - der war Ende Mai. Auf Instagram und Youtube zeigt sie ihren Liebsten allerdings nur von hinten. Demnach ist er größer als sie, hat ein großes Tattoo auf dem Rücken und kurze gewellte, dunkelblonde Haare.

Sally Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal »Sallys Welt« auf Youtube, 1,2 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren.