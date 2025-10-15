Xavier Naidoo und Kanye West - Zwei Biografien als Musical

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Nationaltheater Mannheim will die Biografien der Musiker Xavier Naidoo und Kanye West für Musicalstoff nutzen. »Freisein« sei ein semi-fiktionales Stück über einen deutschen Star of Color, der – zunächst als antirassistisches Idol gefeiert – unter den Einfluss rechter Verschwörungsideologien gerät, schreibt das Nationaltheater in einer Mitteilung. Die Biografien der beiden Künstler dienten Regisseurin Joana Tischkaus beispielhaft als Inspiration für eine theatrale Verarbeitung, die noch im Entstehungsprozess sei, sagte eine Sprecherin.

Weitergehende Angaben zu Inhalt des Stücks machte die Sprecherin nicht. Eine Stellungnahme von Naidoo zu den Theaterplänen gab es dpa-Anfrage zunächst nicht. Zuerst hatte der »Mannheimer Morgen« berichtet.

Das Projekt »Freisein« wird mit Mitteln aus dem Bundeskulturförderfonds unterstützt. Um Naidoo war es nach Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfen still geworden. Naidoo war mit sogenannten Reichsbürgern aufgetreten, hatte Theorien der QAnon-Bewegung verbreitet und mit Äußerungen zur Corona-Pandemie polarisiert. Später veröffentlichte er ein Video, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben: »Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.«

Und Skandalrapper Kanye West fiel immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auf.