Xavier Naidoo gibt Konzert-Comeback

Der umstrittene Soul-Sänger Xavier Naidoo (»Dieser Weg«) kehrt am Dienstagabend (20.00 Uhr) mit einem abendfüllenden Konzert zurück auf eine große Bühne. In der Kölner Lanxess-Arena startet der 54-Jährige seine Tournee unter dem Titel »Bei meiner Seele«. Am Mittwochabend ist noch ein zweites Konzert an gleicher Stelle angesetzt. Nach Angaben der Konzertagentur Live Nation sind es die ersten Konzerte seit sechs Jahren.

Um den Sänger war es in den vergangenen Jahren nach Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfen still geworden. Naidoo war mit sogenannten Reichsbürgern aufgetreten, hatte Theorien der QAnon-Bewegung verbreitet und mit Äußerungen zur Corona-Pandemie polarisiert. Später veröffentlichte er ein Video, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben: »Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.«

Debatte um Auftritte

Am Landgericht Mannheim sind weiterhin zwei Verfahren wegen Volksverhetzung gegen Naidoo anhängig. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es dabei um Inhalte mit holocaustleugnendem und antisemitischem Charakter, die über einen Telegram-Kanal verbreitet wurden. Ob ein Hauptverfahren eröffnet wird, ist noch offen. Die Anwälte des Sängers bestreiten die Vorwürfe und beteuern die Unschuld des Musikers.

Um die Frage, ob man Naidoo vor diesem Hintergrund auftreten lassen sollte, gibt es unterschiedliche Meinungen. Kritiker bemängeln, dass sein Statement mit der Entschuldigung zu unkonkret gewesen sei. Der Verein Werteinitiative, der sich nach eigenen Angaben für jüdische Belange in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland einsetzt, forderte nach Bekanntwerden der Kölner Konzerte im Sommer deren Absage.

Veranstalter verteidigt Rückkehr

Veranstalter Marek Lieberberg sieht das anders. Naidoo habe sich »zweifelsfrei« distanziert, hatte er der Deutschen Presse-Agentur gesagt. »Sein eindeutiges öffentliches Bekenntnis und die begründete Entschuldigung belegen die Ernsthaftigkeit seiner Selbstkritik.« Den Vorwurf, Naidoo habe die Entschuldigung nicht mit Taten untermauert, halte er für »absurd und zynisch«, so Lieberberg. »Eine Entschuldigung ist eine Entschuldigung.«

Nach Köln sind Konzerte in Zürich, München, Wien, Oberhausen, Hamburg, Leipzig, Berlin, Mannheim und Stuttgart geplant. Weit über 150.000 Fans hätten sich Tickets gekauft, so die Veranstalter.