Aktuell Land

WTA-Tour: Maria scheitert in Stuttgart an Französin Garcia

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart trotz einer kämpferischen Vorstellung im Achtelfinale ausgeschieden. Die 35-Jährige unterlag der klar favorisierten Französin Caroline Garcia am Donnerstag in 99 Minuten mit 6:7 (5:7), 4:6. Die Weltranglisten-Fünfte Garcia trifft am Freitag auf die Russin Anastassija Potapowa.