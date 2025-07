Worüber die abgehörten Stuttgarter Mafiosi sprachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Besitzt die italienische Mafia Weinberge in Fellbach und hat sie im Raum Stuttgart nach einer gescheiterten Schutzgelderpressung ein Tennisheim niedergebrannt? Das legen zumindest Abhörprotokolle nahe, aus den denen die SWR-Journalisten Helena Piontek und Stefan Orner in ihrem Podcast »Mafia Land« zitieren.

Was ist über die Operation Boreas bekannt?

»Die heute durchgeführte Operation hat es uns ermöglicht, Licht auf die Ableger der Clans aus Cirò und Cariati zu werfen, die in Deutschland und insbesondere in Stuttgart aktiv sind, wo in den späten 1970er Jahren Vertreter der organisierten Kriminalität ankamen, um das Gebiet zu unterwandern«, sagte der Oberstaatsanwalt von Catanzaro, Salvatore Curcio nach der Operation Boreas am 1. April 2025 laut dem Verein Mafianeindanke.

Was bedeutet Boreas?

Es ist Tradition, dass die deutschen und italienischen Ermittler ihre koordinierten Aktion gegen die italienische Mafia nach der griechischen Mythologie benennen. So gab es die Operation Styx (italienisch Stige) nach einem Fluss in der Unterwelt und einer Unterweltgöttin. Boreas ist die Personifikation des winterlichen Nordwinds, der teilweise auch in Pferdegestalt dargestellt wird.

Wie lief die neue Form der Schutzgelderpressung ab?

Abhörprotokolle belegen, dass italienischen Gastwirten bestimmte landwirtschaftliche Produkte vor die Türe gestellt wurden, die diese abzunehmen hatten. Bereits bei der Operation Stige war ein System aufgedeckt worden, bei dem Gastwirte überteuerten Wein abnehmen mussten. Weigerten sie sich, kamen zuerst Drohungen, dann wurden Reifen zerstochen, in einem Fall wurde ein Gespräch abgehört in dem sich mutmaßliche Mafiosi brüsteten ein Tennisheim im Raum Stuttgart angezündet zu haben.

Wie droht die ’Ndrangheta?

In den Abhörprotokollen agieren die Mafiosi sehr vorsichtig. Es fällt nicht das Wort Mafia oder ’Ndrangheta oder der Name eines Clans. Statt dessen werden Gastwirte aus dem selben Herkunftsort bedroht, die bereits früher Erfahrungen mit der ’Ndrangheta gemacht haben. Da genügt dann beispielsweise die Erwähnung, dass man doch »beide aus Cariati« stamme.

Besitzt die ’Ndrangheta tatsächlich Weinberge in Fellbach?

Die Polizei hat die Verdächtigen nicht nur abgehört, sie konnte auch per GPS-Signal orten, wo sich die Abgehörten mit ihrem Auto zum jeweiligen Zeitpunkt befanden. Als sie in Fellbach waren, gab einer der mutmaßlichen Mafiosi an, dass er »diese ganzen Weinberge, die du dort siehst« gekauft habe. Piontek und Orner sprachen mit der Weinbaugenossenschaft und sahen sich bei den zuständigen Behörden die Besitzverhältnisse an und konnten dort keine italienischen Namen finden oder den Kauf von Weinbergen durch die ’Ndrangheta verifizieren. Als sie damit einen italienischen Experten konfrontierten, meinte dieser, dass die Mafiosi recht gut daran seien, die wahren Besitzverhältnisse über Strohleute zu verschleiern.

Was wird dem verhafteten Polizisten aus Aalen vorgeworfen?

Der Verdacht lautet auf Verrat von Dienstgeheimnissen. Außerdem wurde bekannt, dass es sich um mehr als einen Fall handelt. Da der Polizist nicht direkt mit den Anti-Mafia-Ermittlungen zu tun hatte, spekulieren Piontek und Orner, dass er möglicherweise Dinge im Informationssystem der Polizei nachgeschaut und weitergegeben haben könnte, etwa ob gegen bestimmte Personen ein Haftbefehl vorliegt. Ungewöhnlich sei, dass der Polizist immer noch in Untersuchungshaft sei. Dies könne darauf hindeuten, dass der Richter eine Flucht- oder Verdunklungsgefahr sehe, beispielsweise wenn er bedroht werde oder andere Mitangeklagte bedrohe, sagt Piontek.

Werden die Angeklagten in Deutschland oder in Italien vor Gericht gestellt?

Das haben die beiden SWR-Journalisten nachgefragt und zur Antwort erhalten, dass es mehrere Prozesse gegen die Festgenommenen in Stuttgart geben werde. Das ist bei Mafia-Ermittlungen ungewöhnlich, denn bisher wurden die meisten in Deutschland verhafteten Mitglieder der ’Ndrangheta in Italien verurteilt, wie beispielsweise auch 2011 die ’Ndraghetisti, die 2007 in Duisburg im Rahmen einer Familienfehde sechs Menschen erschossen hatten. Im Land gab es bisher nur ein Urteil aus Konstanz in dem ein Mafia-Zusammenhang ausdrücklich erwähnt wurde. Mafia-Prozesse in Stuttgart wären also eine neue Dimension. Das lässt den Schluss zu, dass die Justiz in Baden-Württemberg demonstrieren will, wie ernst sie den Kampf gegen italienische organisierte Kriminalität nimmt. (GEA)