Wolken, Nebel und wenig Sonne: Wochenende zeigt graue Seite

Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt am Wochenende überwiegend wolkig und neblig. Am Samstag ziehen viele Wolken durch, im Westen kann es anfangs auch leicht regnen. In einigen Niederungen löst sich der Nebel nur zögerlich auf, am Bodensee dürfte es sogar ganztags trüb bleiben.

Die Temperaturen erreichen am Samstag Höchstwerte zwischen 4 Grad in den ganztags nebligen Gebieten und bis zu 12 Grad im Markgräflerland. Der Wind weht meist schwach aus östlichen Richtungen, im Bergland sind zeitweise frische Böen möglich.

Es bleibt neblig-trüb

In der Nacht zum Sonntag bildet sich erneut Nebel oder er verdichtet sich, vor allem am Bodensee, an der Donau und im Rheingraben. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus 3 und minus 4 Grad, örtlich kann es glatt werden.

Auch der Sonntag bringt wenig Abwechslung: Wolkenfelder ziehen durch, vielerorts – etwa im Rheingraben, an der Donau und am Bodensee – bleibt es teils ganztags neblig-trüb. Die Höchsttemperaturen liegen etwas niedriger, zwischen 0 Grad an der Donau und bis zu 9 Grad am Hochrhein. In mittleren und höheren Lagen kann der Ostwind frisch bis stark böig ausfallen.