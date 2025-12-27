Wolfssichtung bei Forbach: Experten prüfen Ziegenrisse

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund zweier toter Ziegen bei Forbach (Landkreis Raststatt) prüfen Fachleute, ob sie von einem Wolf gerissen wurden. »Ein Wolf als Verursacher kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden«, teilte das Umweltministerium mit.

Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg waren die toten Tiere am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeldet worden. In Deutschland kommt es allerdings immer wieder vor, dass freilaufende Hunde Schafe oder Ziegen töten. Erst genetische Analysen können zeigen, was für ein Tier im aktuellen Fall der Angreifer war.

Vor rund zwei Wochen hatten Aufnahmen einer Fotofalle in der Gemeinde Forbach für Aufsehen gesorgt, die zwei Wölfe zeigten. Experten zufolge könnte nun eine Rudelbildung in Baden-Württemberg wahrscheinlicher werden.