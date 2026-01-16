Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Wolfsburg ohne Top-Torjäger Pejcinovic gegen Heidenheim

Fünf der letzten sechs Treffer der Wolfsburger gingen auf das Konto von Dzenan Pejcinovic. Jetzt fällt der U21-Nationalspieler verletzt aus. Für ihn rückt Mohammed Amoura in die Startelf.

Der Wolfsburger Angreifer Dzenan Pejcinovic fällt gegen den 1. FC Heidenheim aus. Foto: Darius Simka/DPA
Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf seinen aktuell besten Torschützen Dzenan Pejcinovic verzichten. »Er hat eine Problematik mit dem Fuß. Wir hoffen, dass er nicht lange ausfallen wird«, sagte VfL-Trainer Daniel Bauer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten.

U21-Nationalspieler Pejcinovic hat fünf der letzten sechs Bundesliga-Treffer für die »Wölfe« erzielt. Darunter auch den Siegtreffer beim 2:1 am Mittwoch gegen den FC St. Pauli. Für Pejcinovic soll Mohammed Amoura in die Startelf beim elftplatzierten VfL rücken. Der Mittelstürmer, der zuletzt mit der Nationalmannschaft Algeriens im Viertelfinale des Afrika-Cups 0:2 gegen Nigeria verloren hatte, ist mit sechs Saisontoren der insgesamt erfolgreichste Torschütze der Wolfsburger.

