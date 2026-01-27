Wolf soll abgeschossen werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum ersten Mal seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf in Baden-Württemberg erschossen werden. Das Umweltministerium habe dafür eine bis 10. März gültige Ausnahmegenehmigung erteilt, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der im Nordschwarzwald heimische Rüde mit der Bezeichnung GW2672m habe sich mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert. Andere Versuche, das Tier zu verscheuchen, hätten nicht geholfen. Zuvor hatte die »Badische Zeitung« über den Auftrag an anonyme Spezialjäger berichtet.

Der Wolf verhalte sich zwar nicht augenscheinlich bedrohlich, erklärte das Ministerium. »Allerdings stellen wir fest, dass ein Wolfstourismus beginnt.« Das Tier sei offenbar ein begehrtes Film- und Fotomotiv geworden. »Es ist bereits vorgekommen, dass Menschen versuchen, den Wolf gezielt anzulocken.« Der Wolf könnte so die Scheu vor Menschen vollkommen verlieren. »Gefährliche Situationen - eventuell provoziert durch menschliches Verhalten, um gute Bilder zu bekommen - sind vor diesem Hintergrund nicht mehr auszuschließen.«