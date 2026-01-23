Wolf hat im Kreis Freudenstadt Schafe gerissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Wolf hat in Seewald zwei Schafe gerissen. Die toten Tiere im Landkreis Freudenstadt wurden Ende Dezember gemeldet. Abstrichproben wiesen einen Wolf als Verursacher nach, wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mitteilte.

Bei dem Tier wurde der sogenannte Haplotyp HW02 (C1) im Erbgut nachgewiesen. So kann laut der »Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf« festgestellt werden, aus welcher regionalen Population das Tier stammt. In diesem Fall aus Polen. Die genaue Identifizierung des Individuums läuft noch.

Die Untersuchung erfolgte am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik. Seewald liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald.