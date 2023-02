Aktuell Land

Wohnungskündigungen: Stadt kündigt Pressekonferenz an

In der Debatte um geplante Wohnungskündigungen zur Schaffung eines Flüchtlingsheims hat die Stadt Lörrach kurzfristig zu einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) im Rathaus eingeladen. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag auf Anfrage mit.