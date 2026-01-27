Wohnungseinbruch in Wüstenrot - Diebe stehlen aus Kühlschrank

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einbrecher haben in einer Wohnung im Landkreis Heilbronn ungewöhnliche Beute gemacht: Statt auf Geld und Wertgegenstände haben sie es auf Lebensmittel abgesehen. Sie stahlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier aus dem Kühlschrank, wie die Polizei mitteilte.

Die bislang unbekannten Täter gelangten demnach am Sonntag durch eine unverschlossene Haustür in ein Mehrfamilienhaus in Wüstenrot. Anschließend hätten sie die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung aufgebrochen und sich an den Lebensmitteln aus dem Kühlschrank der Bewohner bedient. Wie hoch der Schaden an der Tür war, konnte die Polizei eigenen Angaben zufolge zunächst nicht sagen. Die Ermittler suchten nach Hinweisen.