Wohnungsbrand in Stuttgart – Feuer unter Kontrolle

Offene Flammen und starke Rauchentwicklung: In einer Wohnung in Stuttgart brennt es. Nach einer halben Stunde ist das Feuer unter Kontrolle.

Die Feuerwehr ist vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Feuerwehr und Polizei sind in Stuttgart bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. Das Feuer sei am Mittag nach einer halben Stunde unter Kontrolle gewesen, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Laut einem Polizeisprecher wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt.

Es habe offene Flammen und starke Rauchentwicklung gegeben. Gebrannt habe es aber nur in einer Wohnung, nicht im ganzen Gebäude, sagte der Polizeisprecher. Wo es in der Wohnung brannte und was die Ursache für das Feuer war, war zunächst nicht bekannt.

