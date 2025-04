Wohnungsbrand in Hofstetten

In Hofstetten ist es zu einem Brand gekommen (Symbolbild)

In einer Wohnung in Hofstetten (Ortenaukreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Es habe eine massive Rauchentwicklung gegeben und in der Wohnung sei ein Mensch gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Informationen über Verletzte würden zunächst aber keine vorliegen.

Der Einsatz dauerte am Mittag noch an. Um welche Art von Haus es sich handelt, blieb vorerst unklar. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Was den Brand auslöste, blieb bislang unbekannt.