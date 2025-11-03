Wohnung brennt in Mannheimer Hochhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Wohnung in einem Hochhaus steht in Mannheim in Flammen. Der Brand breite sich weiter aus, daher werde die Anzahl an Einsatzkräften erhöht, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch wurde demnach aus der Wohnung gerettet. Es seien über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Am Morgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer zu löschen. Am frühen Morgen war zunächst eine Wohnung betroffen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlagen. Dieses Stockwerk und mindestens eines darunter mussten geräumt werden.

Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar.