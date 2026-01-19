Wohnsitzloser stirbt bei Brand in Gartenhütte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einer Gartenhütte in Heidelberg ist ein Mann ohne festen Wohnsitz gestorben. Das Feuer war am Sonntagabend in der Holzhütte ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der 58-Jährige die Hütte zum Wohnen und Schlafen genutzt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindern können, hieß es weiter in der Mitteilung. Es gebe bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Höhe des Schadens liegt demnach bei etwa 5.000 Euro. Die Brandursache war laut der Mitteilung zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle auch zu der Frage, wo der Brand genau ausgebrochen war.