Wohnmobil rollt mit vierköpfiger Familie Abhang hinab

Ein Wohnmobil mit einer vierköpfigen Familie aus München an Bord ist im Allgäu einen etwa vier Meter hohen Abhang hinabgerollt. Dort sei das Fahrzeug mit dem Heck aufgeprallt, wodurch die Mutter einen Knochenbruch am Arm erlitten habe, teilte die Polizei mit. Das Wohnmobil war demnach auf einem Stellplatz in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) abgestellt.

Nach ersten Ermittlungen hatte die Familie laut Polizei offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Durch den Unfall sei außer der 40 Jahre alten Mutter niemand verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.