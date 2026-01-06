Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Wohnhausbrand in Baiersbronn – 500.000 Euro Schaden

Vier Wohnungen zerstört, 500.000 Euro Schaden: Nach dem Großbrand ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittler prüfen auch fahrlässige Brandstiftung.

Beim Brand in einem Wohnhaus in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Die 14 Bewohner wurden privat oder in städtischen Wohnungen untergebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war demnach kurz vor Mitternacht vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen. Alle vier Wohnungen in dem Haus wurden so stark beschädigt, dass es aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schließt auch fahrlässige Brandstiftung aktuell nicht aus.

