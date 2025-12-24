Wohnhaus nach Brand an Heiligabend unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

An Heiligabend ist ein Feuer in einem Wohnhaus in Gernsbach (Kreis Rastatt) ausgebrochen. Das Gebäude sei durch den Brand unbewohnbar geworden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die beiden Bewohner den Rauch am frühen Morgen bemerkt und sich noch rechtzeitig ins Freie gerettet. Verletzt wurden sie nicht. Einen Platz zum Unterkommen fanden sie den Angaben zufolge bei Verwandten. Der entstandene Schaden wird auf mehr als eine Viertelmillion Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun - unter anderem zur Brandursache.