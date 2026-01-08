Wohngebäude stürzt nach Explosion ein

Feuerwehrleute arbeiten am Ort einer Explosion. Am frühen Morgen war es zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt ist das Gebäude vollständig eingestürzt. Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Deren Bewohner wurden evakuiert.

Zu den Bewohnern des eingestürzten Hauses bestand laut Polizeiangaben zunächst noch kein Kontakt. Über die Anzahl der dort gemeldeten Menschen gab die Polizei noch keine Auskunft. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Ortsteil Tailfingen weiterhin mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Angaben zu Verletzten oder zur Ursache der Explosion lagen zunächst nicht vor. Die Lage werde weiter abgeklärt, hieß es von der Polizei.