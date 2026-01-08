Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Notfall

Wohngebäude in Albstadt stürzt nach Explosion ein

Nach einer Explosion in Albstadt ist ein Wohnhaus eingestürzt. Die Rettungskräfte sind mit großem Aufgebot vor Ort.

Explosion in Wohnhaus
Feuerwehrleute arbeiten am Ort einer Explosion. Am frühen Morgen war es zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Foto: Jannik Nölke/DPA
Feuerwehrleute arbeiten am Ort einer Explosion. Am frühen Morgen war es zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.
Foto: Jannik Nölke/DPA

ALBSTADT. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt ist das Gebäude vollständig eingestürzt. Ob sich dabei Menschen in dem Haus befunden haben, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zu den Bewohnern habe es bisher keinen Kontakt gegeben. Über die Anzahl der dort gemeldeten Menschen gab die Polizei noch keine Auskunft. 

Mehrere umliegende Häuser wurden den Angaben nach schwer beschädigt. Deren Bewohner wurden evakuiert, von ihnen wurde demnach keiner verletzt. Am Einsturzort im Ortsteil Tailfingen seien mehr als 100 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ursache der Explosion ist derzeit unklar. Die Lage werde weiter abgeklärt, hieß es von der Polizei. (dpa)

Explosion in Wohnhaus
Ein Kontakt zu den Bewohnern aus dem eingestürzten Haus bestand zunächst nicht. Foto: Jannik Nölke/DPA
Ein Kontakt zu den Bewohnern aus dem eingestürzten Haus bestand zunächst nicht.
Foto: Jannik Nölke/DPA