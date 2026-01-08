Wohngebäude in Albstadt stürzt nach Explosion ein

Feuerwehrleute arbeiten am Ort einer Explosion. Am frühen Morgen war es zu einer Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

ALBSTADT. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt ist das Gebäude vollständig eingestürzt. Ob sich dabei Menschen in dem Haus befunden haben, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zu den Bewohnern habe es bisher keinen Kontakt gegeben. Über die Anzahl der dort gemeldeten Menschen gab die Polizei noch keine Auskunft.

Mehrere umliegende Häuser wurden den Angaben nach schwer beschädigt. Deren Bewohner wurden evakuiert, von ihnen wurde demnach keiner verletzt. Am Einsturzort im Ortsteil Tailfingen seien mehr als 100 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ursache der Explosion ist derzeit unklar. Die Lage werde weiter abgeklärt, hieß es von der Polizei. (dpa)