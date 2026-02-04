Wohlgemuth warnt vor Kiel: »Wird ein extrem harter Job«

Bitte aktivieren Sie Javascript

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth arbeitete in der Vergangenheit für Holstein Kiel und warnte seine klassenhöheren Stuttgarter vor der Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal eindringlich. »Alle wissen bei uns, welche eigene Dynamik in so einem Play-off-Wettbewerb aufkommen kann. Kiel wird ganz sicher nicht beiseitetreten, sondern uns alles entgegensetzen, was sie im Tank haben«, sagte der 46-Jährige den »Kieler Nachrichten«.

Der schwäbische Champions-League-Kandidat VfB Stuttgart gilt beim norddeutschen Zweitligisten im ausverkauften Holstein-Stadion als klarer Favorit vor der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Wohlgemuth: »Wir sind gewarnt und vorbereitet«

»Wir treten auswärts an und müssen erst einmal mit einem griffigen Auftritt, gemeinsam mit unseren Fans, die Atmosphäre im Holstein-Stadion brechen. Das wird ein extrem harter Job, aber wir sind gewarnt und vorbereitet«, sagte Wohlgemuth weiter.

Zwischen 2018 und 2019 arbeitete Wohlgemuth als Sport-Geschäftsführer für die Kieler. Seit Ende 2022 ist er für den VfB im Einsatz - zunächst als Sportdirektor und nun als Sportvorstand.

Kiel besiegte in Pokal-Serie zwei Bundesligisten

In dieser Pokalsaison schlugen die Kieler jeweils auswärts die Bundesligisten VfL Wolfsburg (1:0) und dann den Hamburger SV im Elfmeterschießen. Die Norddeutschen wollen zum ersten Mal nach fast fünf Jahren wieder das Pokalhalbfinale erreichen.

Der gut aufgelegte Titelverteidiger Stuttgart, der seit dem Jahreswechsel nur eines von sieben Pflichtspielen verloren hat, besiegte im Pokal bislang die Zweitligisten Braunschweig und Bochum sowie dazwischen Erstliga-Konkurrent Mainz. Bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Spielzeiten könnte Hoeneß die Schwaben ins Pokalhalbfinale führen.