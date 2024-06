Aktuell Land

Wohl wieder illegales Klettern am Ulmer Münster

Auf das Ulmer Münster ist mutmaßlich wieder mindestens ein Kletterer illegal hinaufgestiegen. Ein Zeuge habe am Dienstag beobachtet, wie eine Person am Außengerüst der Kirche abgestiegen sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Danach seien zwei Menschen unerkannt weggelaufen. Zuerst berichtete die »Südwest Presse«.