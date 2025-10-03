Wohl betrunken in gestohlenem Auto - Raser baut Unfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Rasen mit einem gestohlenen Auto hat ein Mann mehrere Unfälle gebaut. Dabei wurden zwei unbeteiligte Menschen verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 36-jährige Verdächtige, der den Ermittlern zufolge mutmaßlich betrunken war, befindet sich in Untersuchungshaft.

Das Auto soll er im Raum Stuttgart am Donnerstagabend gestohlen haben. Dann fuhr den Angaben zufolge auf der Autobahn 8 Richtung Karlsruhe nahezu ungebremst durch eine Rettungsgasse. Dort habe er zwei Fahrzeuge touchiert.

Mann in Untersuchungshaft

Als er von der Autobahn abfuhr, versuchte eine Polizeistreife demnach vergeblich, den Mann aufzuhalten. Der 36-Jährige habe stark beschleunigt und sei teilweise auf der Gegenfahrbahn weiter Richtung Pforzheim gefahren. An einer Kreuzung soll er dann ungebremst auf ein wartendes Auto aufgefahren sein, das dadurch über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen geschleudert wurde. Beide Menschen im Auto wurden leicht verletzt.

Der Mann fuhr den Angaben zufolge dennoch weiter, streifte noch einen weiteren Wagen und blieb schließlich selbst im Grünstreifen stehen. Er musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden und kam am nächsten Tag in Untersuchungshaft.