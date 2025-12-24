Wo weiße Weihnachten im Südwesten möglich sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pünktlich zum Weihnachtsfest sorgen frostige Temperaturen und feuchtere Luft im Südwesten für die passende Stimmung. Leichter Schneefall bepudert Baden-Württemberg zumindest in Teilen.

Bis zum Abend kann es im Oststau des Schwarzwaldes sowie an der Schwäbischen Alb ein bis drei Zentimeter Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Extremfall seien sogar fünf Zentimeter möglich. Anderswo guckt man eher ins Grau-Grüne: In den übrigen Regionen des Landes sei nur vereinzelt Neuschnee zu erwarten, teilten die Fachleute weiter mit.

Trüb und stürmisch in die Heilige Nacht

Meist bleibt es den Angaben zufolge an Heiligabend bedeckt. Wo es schneit, sei auch Glätte ein Thema. Die Höchstwerte bewegen sich voraussichtlich zwischen minus 2 Grad auf der Alb und plus 4 Grad am Rhein. Hinzu komme ein zunehmend lebhafter Nordostwind, der im Schwarzwald stürmisch ausfallen kann. Auf den Gipfeln seien sogar orkanartige Böen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag kann mancherorts noch etwas Schnee fallen. Die Tiefstwerte sacken laut der Prognose in den Minusbereich. Daher sei mit Glätte durch überfrierende Nässe oder etwas Schnee zu rechnen.

Im Sonnenschein durchs Winterwunderland?

Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt sich das Wetter dann dem DWD zufolge ruhiger - aber kalt. Zunächst dominiere noch das Grau, später seien mehr Sonnenanteile möglich. Schnee falle zwar keiner mehr, doch mit Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 4 Grad bleibe es winterlich. In der Nacht zum Freitag droht den Angaben nach bei Tiefstwerten bis minus 7 Grad im Schwarzwald, auf der Baar und auf der Alb erneut Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe.

Der zweite Feiertag dürfte schließlich Lichtblicke bringen: Nach teils zähem Frühnebel lockert es im Laufe des Tages laut Vorhersage zunehmend auf. Die Sonne dürfte vielerorts zu sehen sein - perfekt für einen Winter- und Verdauungs-Spaziergang nach den Festtagen in frostig-frischer Luft. Auch dann gilt: Schal, Mütze und festes Schuhwerk sind empfehlenswert.